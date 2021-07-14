Фотофакт: во Дворце пионеров Ижевска обнаружили космическую фреску

Фото: vk.com/izhdvores

В астрономическом классе Дворца детского (юношеского) творчества в Ижевске под слоями обоев нашли удивительную незаконченную фреску. Возможно, она сохранилась на стене здания бывшего Дворца пионеров еще с советских времен. Сообщество ДД(Ю)Т в социальной сети «ВКонтакте» сообщает, что на картине изображена встреча «некоего гуманоида и космонавта-землянина».

«Главастроном #ИжДворец и хранитель нашей обсерватории Рамиль Равильевич Шагиев утверждает, что встреча произошла на планете земного типа, а сама незавершённая композиция, по легенде – свидетельство конфликта добровольного художника и далёкой от искусства администрации», — сообщается в записи сообщества.

Отмечается, что художники-профессионалы Игорь и Игнат не увидели во фреске художественной ценности. Он предлагают оцифровать ее для музея и написать на ее месте новую картину. А вот хранитель обсерватории, напротив, настаивает на реставрации находки.

Будьте в курсе: «Комсомольская правда» в Ижевске проводит конкурс видео «Карапузы, на старт!» - для детей с 7 месяцев по 3 года включительно. Как принять участие – читайте по ссылке.

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