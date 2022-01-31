550 коек для ковид-пациентов дополнительно развернули в Удмуртии

на текущий момент свободно 22,1% коек. Фото: Минздрав УР

На фоне ухудшения эпидобстановки в Удмуртии развернули 550 дополнительных коек для ковид-пациентов. Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, на текущий момент в 11 медорганизациях республики развернуто 1 627 коек.

«Новые места открыты в Республиканской клинической инфекционной больнице, ГКБ № 6, Можгинской районной больнице, Республиканской детской клинической больнице. Кроме того, с воскресенья, 30 января, в режим работы ковид-центра переведена Завьяловская районная больница. Здесь развернуто 150 мест», - говорится в сообщении.

По словам и.о. министра здравоохранения Удмуртии Елены Сычевой, министерство оперативно реагирует на увеличение количества стационарных пациентов.

«Если видим, что оно растет, разворачиваем новые места в течение 48 часов. На случай роста госпитализаций в медучреждениях республики есть возможность развернуть до 3,5 тысяч коек, в том числе оборудованных кислородом», - рассказала она (цитата по пресс-службе МЗ УР).

Отмечается, что на текущий момент в стационарах республики находятся 1 268 пациентов, свободно 22,1% всех коек.

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