Вакцинация и ревакцинация от коронавируса в Удмуртии: какими препаратами можно привиться и хватает ли их

Какими вакцинами от ковида в Удмуртии прививают больше, и какая для кого предназначена Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Последнюю неделю Удмуртия ежедневно бьет свой антирекорд по заболеваемости коронавирусом – на утро 31 января выявлен 1 221 новый случай. И если 685 254 жителя республики вакцинировались против этой инфекции с начала прививочной кампании, то ревакцинацию прошли лишь 95 248 человек – в семь раз меньше общей цифры.

«Комсомолка» решила разобраться, почему так происходит и хватает ли препаратов в Удмуртии.

НАРАЩИВАЕМ ТЕМПЫ ВАКЦИНАЦИИ

95 тысяч ревакцинированных – это много или мало? Кажется, что количество невелико, но этой цифре есть логичное объяснение.

Темпы вакцинации в Удмуртии стали наращиваться с октября прошлого года, во время сильного роста заболеваемости штаммом «дельта». Именно тогда многие люди сделали прививку впервые:

- 22 октября 2021 года – 460 тысяч человек получили хотя бы один компонент вакцины;

- 23-26 октября 2021 года – рекордные 22 тысячи человек привились всего за четыре дня.

Врач посоветует, какой вакциной лучше прививаться. Фото: Ильяс Бекмансуров

У одних с момента вакцинации прошло менее полугода, другие приняли решение вакцинироваться раз в год. Однако, нужно помнить совет врачей: во время неблагоприятной эпидемиологической обстановки стоит ревакцинироваться через полгода после первой прививки.

КАКИЕ ВАКЦИНЫ ОТ КОРОНАВИРУСА ЕСТЬ В УДМУРТИИ

«Какой вакциной я могу привиться против коронавируса?», – вопрос, которым задаются многие ижевчане.

Как сообщила и.о. министра здравоохранения Удмуртии Елена Сычева, поставки вакцин происходят не по запросу отдельных регионов, а по разнарядке Минздрава России. Отгрузка осуществляется по мере выработки производителями.

Перед прививкой пациента обязательно осмотрят и измерят уровень кислорода в крови Фото: Архив КП

Сейчас в республике недостатка в препаратах нет. В Удмуртии есть четыре вида вакцин против COVID-19 для взрослого населения. На 26 января 2022 года запас оценивается более чем в 209 тысяч доз, среди них:

– около 160 тысяч доз препарата «Спутник Ви»;

– более 29 тысяч доз «Спутник Лайт»;

– около 11,7 тысяч доз «ЭпиВакКороны»;

– почти 9 тысяч доз «КовиВак».

24 января 2022 года в Удмуртию поступили первые 960 доз вакцин для подростков 12-17 лет «Спутник-М». Их распределили между детскими поликлиниками.

Наличие всех вакцин в республике не гарантирует, что в конкретной медицинской организации один из ее видов не закончится. Но такие ситуации стараются прогнозировать.

Данные о вакцинации и ревакцинации заносятся в реестр на портале «Госуслуг», а также по желанию пациента – в прививочный сертификат Фото: Архив КП

Отметим, что врач индивидуально подбирает каждому человеку наиболее подходящую вакцину:

– «Спутник Лайт» советуют для ревакцинации и лишь в отдельных случаях этот препарат используется для первичной вакцинации;

– «ЭпиВакКорона» больше рассчитана на людей с хроническими заболеваниями и пожилых.

НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ВАКЦИНЫ

По данным на 31 января 2022 года, за все время вакцинации 536 203 жителя Удмуртии из 685 254 получили второй компонент, 117 473 привились однокомпонентным «Спутником Лайт».

Ревакцинацию от коронавируса можно пройти уже через полгода после вакцинации Фото: Сергей ГРАЧЕВ

По данным Минздрава Удмуртии, первое место по использованию занимает «Спутник Ви». На 26 января 2022 года 501 540 жителей получили первый компонент этой вакцины и 472 898 – оба.

Второе место за «ЭпиВакКороной». Первая доза была введена 58 263 жителям, вторая – 56 666.

Меньше всего прививались «КовиВаком» – 6342 жителя первым компонентом, и 5755 – двумя.

За весь период пандемии в республику было поставлено 965 052 дозы взрослой вакцины от ковида, среди них:

– «Спутник V» – 687 675 доз;

– «Спутник Лайт» – 190 972 доз;

– «ЭпиВакКорона» – 70 910 доз;

– «КовиВак» – 15 495 доз.

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