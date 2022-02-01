14-летний подросток ограбил нетрезвого мужчину в Ижевске

Парня отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Фото: pixabay.com

14-летнего ижевчанина задержали по подозрению в грабеже с применением насилия (пункт «г» части 2 статьи 161 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.

По данным следствия, ночью 20 января после посещения компьютерного клуба подросток заметил в кафе нетрезвого 37-летнего мужчину, держащего в руках крупную сумму денег. Парень проследовал за ним на улицу, нанес ему несколько ударов руками, повалил на землю, забрал из кармана 7 тысяч рублей и скрылся.

Похищенными деньгами подозреваемый расплатился в круглосуточном магазине. Следователи и полицейские установили его личность и задержали.

«В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - сообщили в ведомстве.

Расследование продолжается. Подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы.

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