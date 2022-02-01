120 тонн рапсового жмыха поставили в Удмуртию из Казахстана

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С начала года в Удмуртию было ввезено 120 тонн рапсового жмыха из Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

«При проверке сопроводительных документов нарушений международных и российских карантинных фитосанитарных требований не выявлено», - говорится в сообщении.

Ведомством выданы акты карантинного фитосанитарного контроля (надзора), разрешающие использование данной продукции.

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