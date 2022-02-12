Погода на 14 февраля в Ижевске: преимущественно без осадков и до -8°С

Погода подойдет для романтических прогулок. Фото: pixabay.com

14 февраля, в День всех влюбленных, погода в Ижевске будет располагать к романтическим прогулкам: будет тепло и без серьезных капризов природы.

По данными гидрометцентра России, понедельник будет пасмурным, но без осадков. Температура воздуха составит около -8°С, будет дуть слабый юго-западный ветер. К вечеру, правда, возможен небольшой снег и похолодание на 1-2 градуса.

Сервис Яндекс.Погода обещает чуть более прохладный день – до -9°С, а также небольшой снег.

В любом случае, если вам надоест прогуливаться по улицам, можно выбрать другой досуг, который будет по душе вам и вашей половинке, афишу на 14 февраля можно посмотреть здесь.

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