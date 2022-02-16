За прошлый год 3915 жителей Удмуртии пострадали от укусов животных

Фото: архив

За последние годы в республике наблюдается спад по обращениям людей в больницу из-за укусов животных. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртии.

В 2021 году было зафиксировано 3915 пострадавших от укусов животных (среди них 2616 были укушены собаками). 29,4% из них дети до 14 лет.

Показатель жалоб в больницы из-за укусов животными составил 257,2 на 100 тысяч населения. Это ниже показателя за 2020 год (275,5 на 100 тысяч населения).

Больше всего обращений зафиксировано в Камбарском, Кизнерском, Каракулинском, Красногорском, Як-Бодьинском, Киясовском, Вавожском, Глазовском, Увинском, Алнашском, Завьяловском, Сюмсинском, Сарапульском, Шарканском, Юкаменском районах. Среди городов лидируют Воткинск и Можга.

Если вас укусили, необходимо вовремя обратиться в медицинское учреждение и пройти все необходимые процедуры. В прошлом году прививки поставили 3591 человек, 165 жителей отказались от уколов.

Также на территории республики за прошлый год зарегистрировано 5 вспышек бешенства в Ижевске и Сарапульском, Завьяловском, Кизнерском и Каракулинском районах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мыльная борода: присылайте фотографии малышей во время веселого купания и получайте призы

Крупнейший медиахолдинг Удмуртии объявил о масштабном ребрендинге

Отдохнуть с детьми и выиграть 20 тысяч рублей: уникальный квест «Адам вызывает» пройдет в Ижевске