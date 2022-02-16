Троллейбусы не идут от Администрации Индустриального района до Дома печати

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С 17:45, из-за ДТП , нет движения троллейбусов 1, 2 маршрутов на участке от Адм.Инд.района до Дома печати. Об этом сообщает пресс-служба МУП «ИжГЭТ».
Движение организовано следующим образом:
1 троллейбус: Центр - ул Пушкинская - Воткинское шоссе - Адм.Инд.района;
2 троллейбус: Ул.Молодёжная - ул.Орджоникидзе - ул.Удмуртская - Воткинское шоссе - Адм.Инд.района.
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