Депутаты предложили экстренным службам вскрывать жилье граждан при необходимости

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Депутат Госдумы Иван Сухарев обратился с предложением предоставить полномочия МЧС и скорой помощи вскрывать жилище граждан, при возникновении ЧП. Об этом сообщает RT.

Некоторые граждане не могут открыть дверь экстренным службам, а забота о жизни и здоровье граждан – одна из основных задач государства, отмечает депутат.

На данный момент, экстренные службы, если не могут попасть внутрь, должны дожидаться приезда сотрудников полиции, которые проводят вскрытие двери. Это может привести к потере драгоценных минут, необходимых для спасения людей.

Также, Иван Сухарев подчеркивает в тексте обращения, что такое право должны иметь экстренные службы в случае «когда гражданин, находящийся в помещении, сам просит о помощи или имеются свидетельства соседей о том, что жилец нуждается в помощи».

Напомним, в конце прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о расширении полномочий полиции

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