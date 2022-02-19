Где в Ижевске уберут снег с 20 по 26 февраля

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Похоже, зима в этом году даже и не думает сдаваться. По информации Удмуртского гидрометцентра, в эти выходные Удмуртию накроет снегопад. Дорожные службы республики приведены в повышенную готовность. На расчистку региональных трасс выйдет 250 единиц техники, в Ижевске - 100. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Также дорожники планируют вывозить снег с улиц Ижевска. Уже опубликован график работы по расчистке проездов на ближайшие дни.

В ночь с 20 на 21 февраля:

- ул. Цветочная

- ул. С. Ковалевской от Грибоедова до Авангардной

В ночь с 21 на 22 февраля:

- ул. Т. Барамзиной

- ул. Наговицына от 50 Лет Октября до Пушкинской

В ночь с 22 на 23 февраля:

- ул. Труда

- ул. Красногорская

В ночь с 23 на 24 февраля:

- ул. Берша вдоль Берша, 32-36

В ночь с 24 на 25 февраля:

- ул. Рупасова от Молодежной до 40 Лет Победы

- пер. Октябрьский

- ул. В. Сивкова от Чугуевского до К. Либкнехта

В ночь с 25 на 26 февраля:

- пер. Спартаковский от Фронтовой до Совхозной

Автомобилистов просят не парковать машины на указанных участках.

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