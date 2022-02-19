Сестры-тройняшки родились в Ижевске

Первая тройня 2022 года в Ижевске. Фото: Александр Бречалов

18 февраля в Перинатальном центре Ижевска на свет появились сразу три сестренки. Это первая тройня 2022 года, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов у себя в соцсетях.

Девочки появились на свет в результате процедуры ЭКО. Сейчас мама и малыши чувствуют себя хорошо. «Благодарю врачей и медсестер! Поздравляю новоиспеченных маму и папу! Дети – самое большое счастье», - подчеркнул глава региона.

Напомним, в прошлом году благодаря процедуре ЭКО по полису ОМС в Удмуртии родились 250 детей. И уже с начала 2022 года на свет появились 14273 малыша.

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