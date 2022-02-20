Гороскоп на 21 февраля: в Дев вселится настоящий поэт, Скорпионов будут ждать серьезные звоночки, а Рыбы будут покорять кулинарными шедеврами

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ОВЕН

Овны, вы сегодня слишком напряжены. Устройте себе романтический ужин с вкусной едой и хорошими фильмами. Не забудьте свечи для атмосферы.

ТЕЛЕЦ

Тельцы, вы сегодня можете быть крайне раздражительны. Попытайтесь относиться ко всему спокойнее,чтобы поберечь свои нервы и здоровье.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы, в грусти нет ничего страшного. Если вам сегодня захотелось окунуться в это чувство с головой, то вперед. Всем иногда можно проявить слабость.

РАК

Раки, сегодня кто-то может возложить на вас большие надежды. Не бойтесь ответственности, она выведет вас на новый уровень.

ЛЕВ

Львы, вас сегодня ждет маленький сюрприз. Приготовьтесь к крепким объятиям и искренним улыбкам.

ДЕВА

Дева, в вас сегодня вселился настоящий поэт. Весь день вас будут посещать рифмы, красивые фразы, которые сами будут складываться в стихи.

ВЕСЫ

Весы, сегодня есть вероятность натворить делов. Но не беспокойтесь, это хоть и принесет вам хлопот, но они будут вам только в радость.

СКОРПИОН

Скорпионы, вы все время в работе. Сегодня ваш организм может подать вам серьезные звоночки. Он будет всеми силами намекать вам на отдых.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцы, начните сегодняшний день с чего-то вкусного. Это зарядит его позитивными нотами и сделает его отличным.

КОЗЕРОГ

Козероги, вам следует заглянуть в свой ежедневник. Есть вероятность, что вы забыли сделать что-то важное, что может уронить ваш авторитет.

ВОДОЛЕЙ

Водолеи, сегодня вас ожидает хороший день. Все будет идти по вашему плану. Планирование это конечно шикарно, но позвольте небольшой спонтанности подарить вам улыбку и немного взбодрить ваш строгий день.

РЫБЫ

Рыбы, сегодня вы можете покорить чье-то сердце вашими кулинарными способностями. Интересно, кто же этот счастливчик, что словит восторг от ваших кулинарных шедевров?

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