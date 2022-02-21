21-летнего арестанта СИЗО Ижевска осудили за призывы к террористической деятельности

С июля по август 2020 года молодой человек содержался под стражей в СИЗО №1 Ижевска по обвинению по трем статьям УК РФ. Фото: Сергей Грачев

Центральный окружной военный суд Екатеринбурга вынес приговор 21-летнему мужчине, обвиняемому в содействии террористической деятельности (часть 1.1 статьи 205.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии.

Установлено, что с июля по август 2020 года молодой человек содержался под стражей в СИЗО №1 Ижевска по обвинению по трем статьям УК РФ - 32 (насильственные действия сексуального характера), 162 (разбой) и 161 (грабеж). Будучи приверженцем радикального исламизма, он «посредством уговоров, убеждений, разъяснений и предложений материального обеспечения» формировал у других арестантов желание вступить в международные террористические организации «Исламское государство» и «Талибан», запрещенные на территории РФ.

Так, со стороны обвиняемого звучали призывы после освобождения выехать в Сирию и Афганистан, чтобы в будущем принять участие в вооруженном сопротивлении властям этих государств, а также российским властям, в том числе путем совершения террористических актов.

Свою вину молодой человек не признал. Суд назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме.

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