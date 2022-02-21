Со дна Москвы-реки достали тело экс-замглавы МВД Удмуртии

Владимир Ялунин. Фото: photos.istu.ru

Водолазы нашли тело пропавшего бывшего замминистра внутренних дел Удмуртии и экс-замминистра юстиции РФ Владимира Ялунина. Об это сообщает РТ.

По предварительной информации, мужчина провалился под лед Москвы-реки во время поездки на квадроцикле. Его тело обнаружили в 200 метрах от места, где он провалился.

Напомним, уроженец Ижевска 70-летний Ялунин исчез в начале февраля в селе Аксиньино городского округа Одинцово. Почти сразу в Москве-реке нашли его квадроцикл.

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