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Общество21 февраля 2022 10:14

Учеников 10-х «Роснефть-классов» посвятили в юные нефтяники

Предварительно школьники прошли строгий отбор
МИРОНОВА Наталья
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Фото: «Удмуртнефть»

Фото: «Удмуртнефть»

Ученики «Роснефть-классов» из Игры, Воткинска и Сарапула прошли торжественную церемонию посвящения в нефтяники.

В память об отправной точке в профессию у каждого класса останется подсолнух как символ единой команды и яркие впечатления.

«Роснефть-классы» – часть корпоративной программы «Школа – вуз – предприятие» компании «Роснефть» по реализации кадровой политики для подготовки будущих нефтяников. В Удмуртии программу курирует «Удмуртнефть».

Для учебы в «Роснефть-классе» ребята проходят отбор: по среднему баллу аттестата, портфолио и собеседованию. В профильных классах углубленно изучают математику, физику, химию и основы нефтегазового дела. Также ведется активная внеурочная деятельность: тренинги, командообразующие игры, экскурсии на месторождения и в вузы-партнеры. Далее работа продолжается со студентами профильных вузов. Самые успешные получают стипендии от предприятия, а также приглашение на оплачиваемую практику и работу.

Информация от партнера