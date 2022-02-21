Учеников 10-х «Роснефть-классов» посвятили в юные нефтяники

Фото: «Удмуртнефть»

Ученики «Роснефть-классов» из Игры, Воткинска и Сарапула прошли торжественную церемонию посвящения в нефтяники.

В память об отправной точке в профессию у каждого класса останется подсолнух как символ единой команды и яркие впечатления.

«Роснефть-классы» – часть корпоративной программы «Школа – вуз – предприятие» компании «Роснефть» по реализации кадровой политики для подготовки будущих нефтяников. В Удмуртии программу курирует «Удмуртнефть».

Для учебы в «Роснефть-классе» ребята проходят отбор: по среднему баллу аттестата, портфолио и собеседованию. В профильных классах углубленно изучают математику, физику, химию и основы нефтегазового дела. Также ведется активная внеурочная деятельность: тренинги, командообразующие игры, экскурсии на месторождения и в вузы-партнеры. Далее работа продолжается со студентами профильных вузов. Самые успешные получают стипендии от предприятия, а также приглашение на оплачиваемую практику и работу.

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