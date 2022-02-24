24 февраля в Ижевске пасмурно, +2 градуса, количество осадков существенно уменьшится

Тепло и практически без осадков будет сегодня в Ижевске Фото: Архив КП

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 24 февраля, четверг. И пока вы пытаетесь после праздничного выходного настроиться на рабочий день, расскажем о погоде.

Днем синоптики обещают, что будет пасмурно и +2 градуса, интенсивность осадков значительно снизится. Ветер западный 3-4 м\с.

Ночью пасмурно, -3 градуса, ветер западный 2-3 м\с.

По данным Яндекс.Погоды, атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 80%, магнитное поле спокойное.

Плодотворного вам дня, ижевчане!

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