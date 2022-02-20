Гороскоп на неделю с 21 по 27 февраля: Стрельцам не стоит доверять красивым словам, у Козерогов ожидается радужное настроение, а Близнецам стоит быть осторожными с мечтательным парением

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ОВЕН

Овны, неделя предстоит боевая. Вам то и дело предстоит отстаивать свое мнение в различных вопросах. Постарайтесь не терять контроль над эмоциями, иначе все может закончиться конфликтом или даже дракой.

ТЕЛЕЦ

Тельцы, вы на этой неделе будете чувствовать не в своей тарелке. Неотложное дело заставит вас покинуть свою зону комфорта. Не переживайте, вы можете гораздо больше, чем думаете. Поверьте в себя и все на это неделе будет получаться.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы, на этой неделе не исключены полеты в облаках. А вот в мечтах или наяву это уже зависит от вас. Но будьте осторожны с мечтательным парением, подниматься высоко это приятно, но и падать гораздо больнее.

РАК

Раки, на этой неделе вы будет очень часто откладывать все на потом. Звезды советуют вам ответственнее относиться к делам. В противном случае у вас будут неприятности.

ЛЕВ

Львы, на этой неделе на вас могут посыпаться внезапные предложения от разных людей. Они будут как приятными, так и не очень. Звезды советуют вам никого не слушать перед принятием решений.

ДЕВА

Девы, на этой неделе уделить внимание близким может стать вашим самым главным заданием. Проведите время с семьей, наберитесь энергии и тогда все грядущие препятствия будут вам по плечу.

ВЕСЫ

Весы, если у вас в плане был активный отдых, что ж, эта неделя станет идеальной для воплощения его в жизнь. Не забудьте одеться теплее, погода очень обманчива.

СКОРПИОН

Скорпионы, если вас что-то очень тревожит, то на этой неделе вы сможете сбросить этот груз. Хранить секреты очень тяжело. Стоит поделиться с близкими людьми, вдруг они смогут вам дать дельный совет. А даже если нет, то вам в любом случае станет легче жить.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцы, будьте осторожны на этой неделе. Кто-то хочет рассказать вам красивую сказку о любви. Но проблема в том, что это всего лишь сказка. Не доверяйте красивой картинке и словам, иначе все может закончится разбитым сердцем.

КОЗЕРОГ

Козероги, ваше настроение на этой неделе больше похоже на радугу. То желтое счастье через край, то синие море грусти и тоски. Попробуйте найти золотую середину, чтоб не утонуть во всех этих эмоциях.

ВОДОЛЕЙ

Водолеи, ваше везение на этой неделе станет для вас отличным помощником. Все будет складываться как вам нужно. Ох, Водолеи остается только завидовать вашему успеху.

РЫБЫ

Рыбы, эта неделя станет для вас неделей открытий. Люди будут открываться для вас с новых сторон, а новые факты будут вас приятно удивлять и даже шокировать.

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