Умер кардиолог городской поликлиники №2 Ижевска и преподаватель ИГМА Денис Килин

Житель Ижевска Денис Килин скоропостижно скончался. Фото: vk.com/gp2izh

Не стало Килина Дениса Аркадьевича, врача-кардиолога городской поликлиники №2 в Ижевске, преподавателя кафедры поликлинической терапии ИГМА. Об этом сообщили в пресс-службе БУЗ УР «Городская поликлиника 2 МЗ УР».

«Денис Аркадьевич всегда будет для нас примером настоящего мужчины, сына, отца и любящего мужа. Мы навсегда запомним его как умного, грамотного специалиста и преподавателя. Светлая память о нем сохранится в наших сердцах навсегда. Скорбим и помним», – написали в группе «ВКонтакте».

Студенты, коллеги и благодарные пациенты оставили много комментариев под записью о почившем (орфграфия и пунктуация авторов сохранена – прим. ред.).

«Денис Аркадьевич, любимый мой преподаватель, спасибо большое что Вы сделали для меня! Спасибо что поверили!!! Спасибо что помогли мне с научной работой!!! Очень жаль терять таких людей, друга..... С которым обо всем можно поговорить!!! Очень буду скучать по "урокам жизни"! Светлая память! Соболезнования родным и близким!!!»

«Денис Аркадьевич один из немногих преподавателей мед. академии, который запомнился своим особым подходом к студентам. На его занятиях всегда было интересно... Спасибо нашим учителям».

«Как так , только был у него на приеме 17 февраля, такой позитивный доктор.. Мои соболезнования».

«Грамотный доктор и очень замечательный человек. Выражаю соболезнование. Царствие небесное».

«Спасибо, Денис Аркадьевич, за интересные практические занятия, внимательное, справедливое отношение и личный пример прекрасной клинической практики. Светлая память».

Редакция выражает соболезнования родным и близким Дениса Аркадьевича.