«Ижсталь» осваивает новые виды продукции

Фото: «Ижсталь»

Завод «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») в 2021 году освоил технологию производства более 50 новых видов продукции.

Среди новинок – несколько наименований обточенного и калиброванного проката, стали со специальной отделкой поверхности. Эти виды продукции отличаются высоким качеством поверхности и точностью геометрических размеров. Они пользуются высоким спросом у производителей авиационной, ракетно-космической, автомобильной техники, предприятий точного машиностроения.

Также освоено несколько десятков новых типоразмеров горячекатаного проката, в том числе из нержавеющих, инструментальных и быстрорежущих марок стали, жаропрочных и коррозионно-стойких сплавов. Расширился марочный ассортимент круглого проката диаметром свыше 120 мм.

Кроме того, освоено производство девяти стальных фасонных профилей высокой точности, каждый из которых максимально приближен к форме конкретной детали. Их применение в машиностроении в два раза повышает коэффициент использования металла, минимизирует механическую обработку детали, снижает трудоемкость и расход дорогостоящего инструмента.

Информация от партнера.