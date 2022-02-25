Жители Ижевска могут принять участие в городском квесте «Адам вызывает»

Фото: предоставлено организаторами

В Ижевске пройдет уникальный городской квест «Адам вызывает». Участвовать в нем может любой желающий – для этого необходимо собрать команду людей, готовых быстро выполнять интересные задания. Организатор квеста – радиостанция «Адам» (104,5 ФМ, 12+).

«Участники будут получать задания на сайте: в зашифрованной форме будет указан какой-либо объект или локация в Ижевске. Задача команды – как можно быстрее понять, о каком месте идет речь, и добраться до него, найти код или выполнить задание. Всего будет около десяти этапов», – рассказали в оргкомитете.

Пример задания квеста. Фото: предоставлено организаторами

Участникам необходимо одеться удобно и по погоде. С собой необходимо иметь смартфон или планшет с доступом в интернет, блокнот, ручку и фонарик. В команде должно быть до 5 человек в возрасте от 18 лет на одной машине (можно взять с собой детей от 6 лет).

Победившая команда получит главный приз - 20 000 рублей. Других участников также ждут призы.

Квест пройдет 20 марта. В 09:00 откроется доступ к заданиям, в 19:00 – дедлайн.

Заявку можно оставить на сайте до 13 марта. Стоимость участия – 1000 рублей.

Организатор – ООО «Ижевские технологии», ИНН 1831041255. Подробности об организаторе акции, призах, месте и времени их получения – на сайте https://vyzov.radioadam.ru/. 16+. Реклама.

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