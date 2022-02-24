Фото: izh.ru

В связи с потеплением в Ижевске началась расчистка ливневых колодцев и водоприемных решеток. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Фото: izh.ru

«В приоритете - микрорайоны, расположенные в низких местах: Нефтемаш, лог на ул. Холмогорова, ул. Кирова в районе перекрёстка с Нижней, улицы 40 лет Победы и Ленина», - говорится в сообщении.

Накануне в рамках противопаводковых мероприятий дорожники начали ввозить снег из частного сектора Ленинского района. До этого снегоуборочные работы проводились на улице Маркина и переулке Железнодорожном.

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