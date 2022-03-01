У трех преподавателей в Ижевске украли деньги под предлогом проведения курсов

Возбуждено уголовное дело. Фото: pixabay.com

26-летнего неработающего, ранее судимого жителя Ростовской области задержали по подозрению в хищении денег у трех учителей в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по республике.

По версии следствия, подозреваемый создал в социальной сети фейковый аккаунт от имени преподавателя одного из учебных заведений Ижевска и разместил объявление о проведении платных курсах переподготовки учителей, указав в нем реквизиты для оплаты.

«Потерпевшими от противоправных действий злоумышленника стали три преподавателя данного учебного заведения, которые перевели денежные средства на указанный счет», - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество). Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.

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