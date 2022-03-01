Ижевск
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
-8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия1 марта 2022 9:34

У трех преподавателей в Ижевске украли деньги под предлогом проведения курсов

В хищении подозревают жителя Ростовской области
Дмитрий Коренев
КомментироватьОставить комментарий(0)
Возбуждено уголовное дело. Фото: pixabay.com

Возбуждено уголовное дело. Фото: pixabay.com

26-летнего неработающего, ранее судимого жителя Ростовской области задержали по подозрению в хищении денег у трех учителей в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по республике.

По версии следствия, подозреваемый создал в социальной сети фейковый аккаунт от имени преподавателя одного из учебных заведений Ижевска и разместил объявление о проведении платных курсах переподготовки учителей, указав в нем реквизиты для оплаты.

«Потерпевшими от противоправных действий злоумышленника стали три преподавателя данного учебного заведения, которые перевели денежные средства на указанный счет», - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество). Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Пассажирам общественного транспорта в Ижевске рекомендовали отказаться от pay-сервисов при оплате проезда