Пассажирам общественного транспорта в Ижевске рекомендовали отказаться от pay-сервисов при оплате проезда

Рекомендуется использовать транспортные карты «Стриж», банковские карты или наличные денежные средства Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В связи с введенными в отношении ряда российских банков санкционными ограничениями у пассажиров общественного транспорта Ижевска может не пройти оплата проезда посредством Google Pay, Apple Pay и Samsung Pay. Об этом сообщает пресс-служба МУП «ИжГЭТ».

«В связи с этим для оплаты проезда рекомендуем использовать транспортные карты «Стриж», банковские карты или наличные денежные средства», – говорится в сообщении.

Ранее в Банке России прокомментировали проблемы pay-сервисами и рекомендовали жителям на всякий случай носить с собой пластик. ОБНОВЛЕНО: АО «ИПОПАТ» также рекомендует пассажирам отказаться от pay-сервисов при оплате проезда на автобусе.

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