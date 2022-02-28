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Общество28 февраля 2022 9:43

Пассажирам общественного транспорта в Ижевске рекомендовали отказаться от pay-сервисов при оплате проезда

Оплата посредством телефона может не пройти
Дмитрий Коренев
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Рекомендуется использовать транспортные карты «Стриж», банковские карты или наличные денежные средства

Рекомендуется использовать транспортные карты «Стриж», банковские карты или наличные денежные средства

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В связи с введенными в отношении ряда российских банков санкционными ограничениями у пассажиров общественного транспорта Ижевска может не пройти оплата проезда посредством Google Pay, Apple Pay и Samsung Pay. Об этом сообщает пресс-служба МУП «ИжГЭТ».

«В связи с этим для оплаты проезда рекомендуем использовать транспортные карты «Стриж», банковские карты или наличные денежные средства», – говорится в сообщении.

Ранее в Банке России прокомментировали проблемы pay-сервисами и рекомендовали жителям на всякий случай носить с собой пластик. ОБНОВЛЕНО: АО «ИПОПАТ» также рекомендует пассажирам отказаться от pay-сервисов при оплате проезда на автобусе.

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