11 членов банды наркоторговцев будут судить в Удмуртии

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд Фото: Диля Ахмадишина

11 жителей Удмуртии и Пермского края предстанут перед судом по обвинению в покушении на незаконный сбыт наркотиков, совершенный организованной преступной группой (часть 3 статьи 30, часть 3, 4 статьи 228.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Следствием установлено, что в состав ОПГ входили как молодые люди, так и девушки в возрасте от 19 лет до 31 года. В течение нескольких месяцев они сбывали «синтетику» на территории Удмуртии, Башкортостана и Пермского края, оборудуя тайники в лесах, гаражных кооперативах и жилом секторе.

Двое участников группы выполняли роль оптовых закладчиков. Через интернет-мессенджер они получали оптовые партии запрещенных веществ, расфасовывали и сбывали их розничным закладчикам бесконтактным способом. Отмечается, что большинство участников группы не были знакомы лично и общались исключительно через интернет.

В 2021 году их противоправная деятельность была пресечена сотрудниками УНК МВД по Удмуртии.

«В общей сложности полицейские обнаружили у обвиняемых, в местах их проживания, в арендованных квартирах, а также в оборудованных ими тайниках более 1 килограмма 200 граммов наркотических средств синтетического происхождения», – говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Участникам преступной группы грозит до 20 лет лишения свободы.

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