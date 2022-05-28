«Самое главное летом – сезонность»: диетолог Ирина Писарева назвала необходимые для организма продукты летом

Врач-диетолог посоветовала добавить в свой рацион такие блюда, как зеленый смузи и летний салат. Фото: архив

Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева рассказала, какие продукты необходимо добавить свой рацион летом. Этим она поделилась в беседе с RT.

По словам специалиста, в летнее время организму требуется больше жидкости.

«Чем выше температура, тем еда должна быть легче. Нужно использовать помидоры, огурцы, зелень, кабачки, цветную капусту, ранний картофель. Из ягод начинает появляться клубника, чуть позже и другие ягоды, самое главное летом – сезонность», – рассказала Писарева.

Эксперт отметила, что именно сезонные фрукты и овощи полезны для организма.

Врач-диетолог посоветовала добавить в свой рацион такие блюда, как зеленый смузи и летний салат. Она поделилась рецептами этих блюд.

Для приготовления полезного смузи, необходимо порезать яблоко, киви, авокадо, шпинат, брокколи и спирулину.

Все фрукты могут быть свежими, кроме брокколи. Брокколи лучше взять замороженный, тогда получится хорошая консистенция.

Нужно перемешать все это в блендере и добавить кокосовой воды.

Для летнего салата нужно отварить куриное филе и брокколи до полной готовности, а затем мясо порвать на кусочки, а брокколи разделить на соцветия.

Потом остается лишь перемешать и добавить в качестве соуса греческий йогурт и чеснок по желанию.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

У сурков в зоопарке Ижевска впервые родились малыши

Четыре детских сада из Ижевска стали победителями Всероссийского конкурса «Детский сад года»

«Уцелели только свадебные фотографии»: семья из Ижевска из-за пожара осталась без дома