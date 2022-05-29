Около 220 выпускников школ Ижевска претендуют на золотые медали

По итогам 2021-2022 учебного года около 220 выпускников школ столицы Удмуртии готовятся получить золотые медали Фото: Олег УКЛАДОВ

По итогам 2021-2022 учебного года около 220 выпускников школ столицы Удмуртии готовятся получить золотые медали «За особые успехи в учении». Об этом 29 мая сообщил в своем телеграм-канале мэр Ижевска Олег Бекмеметьев.

«Еще 50 школьников претендуют на серебряные медали», - написал градоначальник.

В уходящем учебном году 80 ижевских старшеклассников прошли в финальные этапы Всероссийских олимпиад; четверо стали победителями, еще 40 заняли призовые места.

В десятку лучших школ Ижевска по количеству участников олимпиад традиционно входят лицеи №№ 14, 22, 25, 29, 30, 41, 86, гимназия № 56 и школы №№74 и 89.

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