Небольшой дождь и сильный ветер ожидаются в Ижевске 29 мая

Синоптики прогнозируют небольшой дождь
Фото: Алексей БУЛАТОВ
По данным Гидрометцентра Удмуртии, 29 мая в Ижевске ожидается +18-20 °С. Синоптики прогнозируют небольшой дождь.
Ветер юго-западный, до 9-14 м/c с порывами до 15-17 /с/
По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление составит 744-752 мм рт. ст. Влажность воздуха утром 72%, днем 48%, вечером 54%. Магнитное поле неустойчивое.
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