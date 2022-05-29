Небольшой дождь и сильный ветер ожидаются в Ижевске 29 мая

Синоптики прогнозируют небольшой дождь Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным Гидрометцентра Удмуртии, 29 мая в Ижевске ожидается +18-20 °С. Синоптики прогнозируют небольшой дождь.

Ветер юго-западный, до 9-14 м/c с порывами до 15-17 /с/

По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление составит 744-752 мм рт. ст. Влажность воздуха утром 72%, днем 48%, вечером 54%. Магнитное поле неустойчивое.

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