Сержант и лейтенант из Удмуртии погибли на Украине

Погибший на Украине сержант Роман Шушков. Фото: Территориальный сектор «Мельниковский», vk.com/public210078694

Накануне, 30 мая, в Удмуртии простились с еще двумя уроженцами республики, погибшими в ходе военной спецоперации на Украине – сержантом Романом Шушковым из Можгинского района (на фото) и лейтенантом Владимиром Лучихиным из Кизнерского района. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

«За мужество и образцовое выполнение воинского долга оба героя представлены к Ордену Мужества посмертно», - говорится в сообщении.

Помощь семьям героев оказывается в полном объеме.

Наша редакция выражает соболезнования родным и близким погибших.

Официальное число военных из Удмуртии, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, достигло отметки в 42 человека.

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