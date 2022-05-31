10 жителей Удмуртии госпитализированы с коронавирусом за последние сутки

От ковида скончался 63-летний житель Удмуртии Фото: Олег ЗОЛОТО

За минувшие сутки в ковид-стационары госпитализированы 10 жителей Удмуртии, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Проведено 626 тестов на коронавирус, выявлено 4 новых случая. В числе заболевших нет детей до 14 лет, нет граждан старше 65 лет», — говорится в сообщении.

От ковида скончался 63-летний мужчина. Выздоровели 49 человек.

На утро 31 мая 1 137 человек наблюдаются в поликлиниках – они переносят болезнь в легкой форме. 70 пациентов ковид-стационаров находятся в состоянии средней степени тяжести. 10 человек — в тяжелом состоянии, из них 7 — на аппаратах ИВЛ.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрирован 166 921 лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции. Выздоровели 162 525 пациентов. 4 040 человек скончались.

Как минимум один компонент вакцины от коронавируса получили

697 956 жителей региона. Из них 557 771 прошел через оба этапа вакцинации. 158 300 жителей республики ревакцинировались.

В Минздраве напоминают, что по вопросам профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции можно обратиться по телефону 8-800-100-24-47.

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