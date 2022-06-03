Статус, выгода, впечатления: почему юные шахматисты приезжают на турнир в Ижевск

На этап детского Кубка России заявилось более 300 участников Фото: Амир Закиров

Через 10 дней в Ижевск приедут сильнейшие шахматисты страны, которые уже сейчас подают заявки на участие в Кубке Корпорации «Центр». На сегодняшний день известно о более чем 300 участниках из 18 регионов России.

Впервые на детский этап Кубка России в Удмуртии приедут юные шахматисты из Астрахани и с Камчатки. Представляете, сколько займет у них дорога? Например, расстояние от Петропавловска-Камчатского до Ижевска составляет более 6000 км.

Почему же, несмотря на такие расстояния, участники стараются приехать на шахматные состязания в Ижевске? Мы поговорили с тренерами некоторых команд, и они назвали нам пять причин.

Во-первых, это статус соревнований

Кубок Корпорации «Центр» – это этап детского Кубка России по шахматам. Соревнования статусные, и традиционно собирают большое количество юных спортсменов. Участие в таких соревнованиях для ребят очень важно и престижно.

Во-вторых, это дополнительные кубковые очки

Чем больше участников в турнире, тем больше кубковых очков получают победители и призеры. Логично, что шахматисты и их тренеры стараются выбирать такие, как Кубок в Ижевске, статусные и массовые турниры.

Медали, грамоты и подарки, а еще драгоценные кубковые очки получат победители и призеры Кубка Фото: Амир Закиров

В-третьих, это опыт

Шахматист должен участвовать в турнирах, сражаться в поединках и набираться опыта от более опытных соперников. Без этого развития не будет, даже при идеальной теоретической подготовке спортсмена. В Ижевск на Кубок Корпорации «Центр» традиционно съезжаются сильнейшие шахматисты, играть с которыми – одно удовольствие.

В-четвертых, это новые друзья и расширение круга знакомств

После участия в таких турнирах ребята обретают настоящих друзей, общение с которыми не прекращается долгие годы. Ребята не только проводят онлайн-партии и общаются в социальных сетях, но и ездят друг к другу в гости в другие регионы.

В-пятых, это отдых и впечатления

Помимо захватывающих спаррингов, на турнире предусмотрена и интересная развлекательная программа. Ребята познакомятся с местным колоритом, кухней и достопримечательностями. Так что помимо азарта шахматистов ждет еще масса приятных впечатлений, которые останутся с ними надолго. Это же лето, которое должно быть ярким и интересным.

Отметим, что заявки принимаются https://chess.mgcentr.ru/kubok-kc-2022 до 10 июня, так что у команд со всей России еще есть возможность попасть на этап детского Кубка России в Ижевске, набрать очки и, возможно, получить путевку в финал всероссийских соревнований. Встретимся в Ижевске 11 июня на Кубке Корпорации «Центр»!

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