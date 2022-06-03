Глава Удмуртии: «Сделаем все, чтобы сохранить производство на Ижевском автозаводе»

Власти не допустят закрытия автозавода «LADA Ижевск», заявил глава Удмуртии Александр Бречалов Фото: Амир Закиров

Власти не допустят закрытия автозавода «LADA Ижевск», заявил глава Удмуртии Александр Бречалов в эфире ГТРК «Удмуртия» со ссылкой на слова председателя совета директоров АвтоВАЗа, министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

Бречалов отметил, что он в ежедневном режиме общается с Мантуровым и с новым руководителем АвтоВАЗа Максимом Соколовым. Денис Мантуров при недавней встрече заверил главу республики, что закрытия автозавода в Ижевске не будет.

«Министр сказал следующее: мы не допустим закрытия производственной площадки в Ижевске. Это - главное. Сейчас, конечно, проводится работа по определению, где и какие объемы работ будут выполняться в Ижевске и Тольятти, где и какие модели будут выпускаться, но, учитывая опыт и компетенции нашей площадки и наших людей, сделаем все, чтобы сохранить производство в Ижевске»,— сказал Александр Бречалов.

Напомним, в начале марта автозавод в Ижевске приостановил сборку машин из-за нехватки электронных компонентов. Часть сотрудников перевели в режим простоя. Позднее «АвтоВАЗ» заявил о переносе летнего корпоративного отпуска на апрель.

В конце апреля глава региона заявил, что режим простоя на Ижевском автозаводе может продлиться до сентября.

В мае Минпромторг России объявил о переходе российских активов компании Renault в государственную собственность. Доля Renault в концерне «АвтоВАЗ» в размере 67,69% была передана под управление ФГУП «НАМИ» (Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт). Остальные акции автоконцерна сохранит за собой «Ростех».

На следующий день в ходе выступления на сессии Госсовета Удмуртии Александр Бречалов отметил, что ситуация на ижевском автозаводе остается «понятной и стабильной», а правительство республики активно взаимодействует с руководством предприятия.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

8-летнюю девочку сбили на переходе в Ижевске

Лося заметили в городке Металлургов в Ижевске

14 жителей Удмуртии госпитализированы с коронавирусом за последние сутки

Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Удмуртии 3 июня