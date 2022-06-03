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Экономика3 июня 2022 7:59

Глава Удмуртии: «Сделаем все, чтобы сохранить производство на Ижевском автозаводе»

Глава Удмуртии пообещал «сделать все» для сохранения производства на автозаводе Ижевска
Дмитрий Коренев
Власти не допустят закрытия автозавода «LADA Ижевск», заявил глава Удмуртии Александр Бречалов

Власти не допустят закрытия автозавода «LADA Ижевск», заявил глава Удмуртии Александр Бречалов

Фото: Амир Закиров

Власти не допустят закрытия автозавода «LADA Ижевск», заявил глава Удмуртии Александр Бречалов в эфире ГТРК «Удмуртия» со ссылкой на слова председателя совета директоров АвтоВАЗа, министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

Бречалов отметил, что он в ежедневном режиме общается с Мантуровым и с новым руководителем АвтоВАЗа Максимом Соколовым. Денис Мантуров при недавней встрече заверил главу республики, что закрытия автозавода в Ижевске не будет.

«Министр сказал следующее: мы не допустим закрытия производственной площадки в Ижевске. Это - главное. Сейчас, конечно, проводится работа по определению, где и какие объемы работ будут выполняться в Ижевске и Тольятти, где и какие модели будут выпускаться, но, учитывая опыт и компетенции нашей площадки и наших людей, сделаем все, чтобы сохранить производство в Ижевске»,— сказал Александр Бречалов.

Напомним, в начале марта автозавод в Ижевске приостановил сборку машин из-за нехватки электронных компонентов. Часть сотрудников перевели в режим простоя. Позднее «АвтоВАЗ» заявил о переносе летнего корпоративного отпуска на апрель.

В конце апреля глава региона заявил, что режим простоя на Ижевском автозаводе может продлиться до сентября.

В мае Минпромторг России объявил о переходе российских активов компании Renault в государственную собственность. Доля Renault в концерне «АвтоВАЗ» в размере 67,69% была передана под управление ФГУП «НАМИ» (Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт). Остальные акции автоконцерна сохранит за собой «Ростех».

На следующий день в ходе выступления на сессии Госсовета Удмуртии Александр Бречалов отметил, что ситуация на ижевском автозаводе остается «понятной и стабильной», а правительство республики активно взаимодействует с руководством предприятия.

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