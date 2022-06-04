На набережной пруда в Ижевске установили бинокли

Бесплатно посмотреть в бинокль не получится. Фото: Роман

Слушатель радио «Адам» (104,5 FM, 12+) Роман рассказал о том, что на набережной Ижевского пруда установили бинокли. В них можно увидеть противоположный берег.

Удовольствие платное – 10 рублей минута, сообщили подписчики в комментариях. Судя по отзывам, данный факт им не очень нравится.

«В других городах (в Москве, Казани и Перми) бесплатно», - сетуют горожане.

Сама идея пришлась по душе, но подписчики группы переживают за целостность оборудования. Кто уже успел полюбоваться на красоты пруда, поделитесь с нами впечатлениями!

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