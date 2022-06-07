За прошлую неделю клещи покусали почти 1,7 тыс. жителей Удмуртии

1,8 % клещей были заражены энцефалитом Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

7119 жителей Удмуртии, в том числе 1485 детей, с начала сезона обратились в больницы с жалобами на присасывание клещей, об этом сообщает пресс-служба республиканского Роспотрбенадзора.

Цифра актуальна на 3 июня, таким образом за неделю количество укушенный увеличилось на 1669 человек, из которых 259 – дети до 17 лет.

Среди лидеров по обращениям можно назвать Граховский и Шарканский районы. В первом покусали 94 человек, во втором – 189, что составляет значительную часть населения этих районов. Много пострадавших зафиксировано также в Алнашском (128 человек), Дебесском (94 человека), Кезском (134 человека), Юкаменском (57 человек), Якшур-Бодьинском (136 человек) и Ярском (72 человека) районах.

Среди городов по обращаемости лидируют Ижевск с 3845 укушенными и Можга, где от укусов с начала сезона пострадали 289 человек.

На возбудитель клещевого энцефалита в лабораториях проверили 4867 клещей. В 87 случаях он был обнаружен, что составляет 1,8 %. Возбудитель клещевого боррелиоза выявили в 1379 случаях из 3896, или в 35,4% случаях. Также у 2,6 % исследованных клещей обнаружены анаплазмы и у 5,1 % – эрлихии.

У 12 взрослых и троих детей зарегистрировано подозрение на заболевание клещевым энцефалитом. Также у 18 жителей подозревался клещевой боррелиоз.

Территории Удмуртии продолжают обрабатывать от клещей – это парки, скверы, детские лагеря и оздоровительные учреждения. На данный момент акарицидная обработка проведена на площади 2053,88 га.

Ранее мы рассказывали, в каких районах Ижевска обычно встречается больше всего клещей.

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