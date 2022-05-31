Более 5 тыс. жителей Удмуртии покусали клещи с начала сезона

Возбудитель энцефалита обнаружен менее чем в 2 % исследованных клещей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Уже 5450 человек, в том числе 1226 детей до 14 лет, обратились в больницы Удмуртии с жалобами на присасывание клещей. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Управления Роспотребнадзора.

Представленные данные были актуальны на 27 мая, так что за минувшие выходные цифра, вероятно, стала еще больше. Вместе с тем, год назад по состоянию на 28 мая было гораздо больше укушенных – более 8 тыс. человек. Таким образом, активность кровососов пока остается ниже, чем в 2021 году.

Больше всего обращений, как обычно, в Ижевске – 2915 человек. На втором месте Можга, там от укусов клещей пострадали 240 жителей, при этом показатель на 100 тыс. населения в Можге выше, чем в Ижевске.

В Шарканском районе от кровососов пострадали 155 жителей, в Якшур-Бодьинском – 106, в Кезском – 101, в Алнашском – 93, в Дебесском – 79, в Граховском – 63, в Ярском – 56.

На клещевой энцефалит исследовали 3935 паразитов, и в 62 случаях возбудитель был выявлен, то есть зараженность клещей составляет 1,8 % – для Удмуртии это относительно немного. Возбудитель клещевого боррелиоза обнаружен в 1075 случаях из 3168, что соответствует 33,9% – эта цифра находится на обычном уровне по республике. Также обнаружены другие неприятные возбудители: анаплазмы – в 62 клещах из 2369 (зараженность 2,6 %) и эрлихии – в 105 клещах из 2369 (зараженность 4,4 %).

У 8 взрослых жителей республики и двоих детей зарегистрировано подозрение на заболевание клещевым энцефалитом. В 13 случаях у заболевших подозревается боррелиоз.

От клещей в Удмуртии обработано 1464,7 га площадей. 244,3 га составляют территории летних оздоровительных лагерей, 126,5 га – территории школ и садиков, 161,3 га – территории парков, 508,2 га – территории кладбищ кладбищ. В Ижевске всего обработано 783,3 га территорий.

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