14 жителей Удмуртии заболели коронавирусом за последние сутки

Ковид унес жизнь 71-летнего мужчины Фото: Олег ЗОЛОТО

За минувшие сутки в ковид-стационары госпитализированы 4 жителя Удмуртии, сообщает пресс-служба регионального Минздрава утром 7 июня.

«За сутки проведено 313 тестов на коронавирус, выявлено 14 новых случаев. В числе заболевших 1 ребёнок до 14 лет, 7 граждан старше 65 лет», — говорится в сообщении.

Ковид унес жизнь 71-летнего мужчины. Выздоровели 40 человек.

На утро 7 июня 800 человек наблюдаются в поликлиниках – они переносят болезнь в легкой форме. 49 пациентов ковид-стационаров находятся в состоянии средней степени тяжести. 10 человек — в тяжелом состоянии, в том числе 1 пациент - на аппарате ИВЛ.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрирован 167 069 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 162 806 пациентов. 4 044 человека скончались.

Как минимум один компонент вакцины от коронавируса получили 698 113 жителей региона. Из них 557 922 прошли через оба этапа вакцинации. 160 388 человек ревакцинировались.

В Минздраве напоминают, что по вопросам профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции можно обратиться по телефону 8-800-100-24-47.

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