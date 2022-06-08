8 июня в Ижевске по-прежнему ненастно и +14 градусов

Не ждите сегодня солнышка и тепла Фото: Амир Закиров

Доброе утро, любимый город! Среда, 8 июня, на дворе, за окном и в календаре. Дорогие ижевчане, пока вы собираетесь на работу, расскажем о погоде на предстоящие сутки.

По прогнозам синоптиков, сегодня все так же пасмурно и дождливо. Днем воздух прогреется лишь до +14 градусов, ветер северный, 5–6 м/с. Ночью пасмурно, дождь, +12 градусов, ветер северный, 3–4 м/с.

По данным Яндекс.Погоды, атмосферное давление днем составит 736 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 87 %, магнитное поле спокойное.

Ну вот, совершенно нечем вас порадовать сегодня, остается надеяться, что завтра лето более уверенно заявит о себе и порадует нас солнечным днем. Не факт, конечно, но нужно же сохранять оптимизм при такой ненастной погоде. Доброго и позитивного тебе дня, Ижевск!

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