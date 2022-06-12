До 15 градусов и небольшой дождь ожидаются в Ижевске 12 июня

12 июня в Ижевске ожидается ожидается небольшой дождь Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным гидрометцентра Удмуртии, днем 12 июня температура воздуха в Ижевске составит 13-15 °С. Синоптики прогнозируют небольшой кратковременный дождь.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление составит 745 мм рт. ст. Влажность воздуха утром 69%, днем 72%, вечером 78%. Магнитное поле спокойное.

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