Глава Удмуртии Александр Бречалов об «Agro.PRO-2022»: «Есть политика, есть истерика, а есть бизнес. Бизнес здесь»

Главный аграрный форум «Agro.PRO-2022» прошел в Удмуртии. Фото: Эдуард Карипов

Главный аграрный форум «Agro.PRO-2022» прошел в Удмуртии. Какие новинки в отрасли сельского хозяйства были представлены, и в каких направлениях региональные предприятия создают ресурс для импортозамещения, читайте в материале «Комсомолки»

Крупнейшая в Удмуртии выставка в отрасли сельского хозяйства «Agro.PRO-2022» прошла в эти выходные вблизи села Июльское Воткинского района. В мероприятии приняли участие 150 агропромышленных компаний со всей России и стран СНГ. Производители экспонировали 100 единиц современной сельхозтехники. Главным событием мероприятия стал смотр-конкурс сельхозживотных, в котором соревновались 120 представителей племенного КРС.

В этом году межрегиональный форум задал векторы развития отрасли сельского хозяйства в части агротехнологий, цифровизации и импортозамещения. Фото: Эдуард Карипов

В этом году межрегиональный форум задал векторы развития отрасли сельского хозяйства в части агротехнологий, цифровизации и импортозамещения. Глава Удмуртии Александр Бречалов поучаствовал в деловой программе и обсудил с сельхозтоваропроизводителями назревающие проблемы отрасли.

«Я специально спросил наших производителей ферм, что у них с заказами. Увеличиваются или снижаются? Увеличиваются по сравнению с 2021 годом, а он был успешным. Да, есть сложности, в частности с оборудованием. Тем не менее большая часть ферм, которая планируется к открытию, с современным подходом, особенно роботизированные в молочной отрасли. Если вы пройдете по выставке, то увидите представителей иностранных компаний. Есть политика, есть истерика, а есть бизнес. Бизнес здесь. Рад, что количество участников растет с каждым годом. Запрос на технологии и технику с их стороны очень большой», — прокомментировал Александр Бречалов.

По его словам, настроение у аграриев «развиваться при существующих возможностях».

В этом году предприятие планирует выйти на отметку в 970 тыс тонн молока. Фото: Эдуард Карипов

«Возьмем предприятие «Можгаплем»: у них ориентиры на выручку в прошлом году 80 млн рублей, в этом – 100 млн рублей. Удовлетворен тем, что увидел и по наполнению, и по участникам выставки. Республика в правильном направлении движется. В этом году выйдем на отметку в 970 тыс тонн молока. Наши аграрии те возможности, которые представляются, используют в полном объеме», — отметил Глава республики.

Свыше 30 компаний представили сельскохозяйственную технику и оборудование на фестивале. Генеральный директор ООО «Дакар» Андрей Давыдов презентовал Александру Бречалову оборудование для молочного животноводства и рассказал, какие разработки идут на импортозамещение.

Настроение у аграриев «развиваться при существующих возможностях». Фото: Эдуард Карипов

«Большим спросом пользуется оборудования для ветеринарии: станок для обработки копыт, висы для животноводства, тележки для раздачи кормов, ну и поение – групповое и индивидуальное. В Удмуртии Вавожский, Алнашский, Сюмсинский, Увинский районы кроме оборудования берут и ангары, и коровники для строительства. Мы преследуем цель – вывести продукцию на зарубежные рынки. Сегодня экспортируем в страны Ближнего Зарубежья. На сегодняшний день государство поддерживает сельское хозяйство, и за счет этого доступнее становится всё», — сообщил Андрей Давыдов.

Андрей Ажимов, генеральный директор АО «Удмуртское», рассказал о наработках в отечественной генетике крупного рогатого скота и снижении зависимости от импорта.

В этом году ожидается порядка 455 тыс. рублей на содержание одного быка. Фото: Эдуард Карипов

«Несколько лет занимались ввозом и канадских, и американских, и немецких, и голландских быков. В свете последних событий настал момент, когда животных мы ввозить не можем, но за счет тех качеств, которые уже получены, мы открываем высокопродуктивных коров. Будет процесс осеменения породами аборигенных животных, в итоге получим бычков для дальнейшего развития. Это 100 % импортозамещения. Мы полностью находимся на восполнении затрат: раз в год предприятию выдают субсидии. Вот в этом году ожидается порядка 455 тыс. рублей на содержание одного быка, компенсация из бюджета. Если бы этой поддержки не было, было бы очень сложно», — рассказывает аграрий. Он также отметил ценность в обмене опытом с зоотехниками и селекционерами из других районов Удмуртии на форуме «Agro.PRO-2022».

В ходе форума глава региона напомнил о программе комплексного развития сельских территорий и поблагодарил Министерство сельского хозяйства РФ за поддержку региональных инициатив.

В ходе форума глава региона напомнил о программе комплексного развития сельских территорий. Фото: Эдуард Карипов

«Нас федерация очень хорошо поддерживает в развитии АПК. При этом мы считаем, что наши аграрии заслуживают большего. В 2023 году реализуется амбициозный проект в Шарканском районе, который включает строительство современного бассейна. Сейчас у нас, конечно, больше проектов, чем выделяется денег. В этом вопросе мы будем последовательны и выполним обязательства, которые на себя берем», — резюмировал Александр Бречалов

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