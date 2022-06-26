В Удмуртии дедушка провел в лесу трое суток

Дедушку в лесу помогла обнаружить красная куртка. Фото: ПСО «Регион 18»

Поисковому отряду снова удалось совершить чудо-спасение. В лесу заблудился пожилой дедушка. Об этом сообщает ПСО «Регион 18». Он провел в ожидании помощи трое суток. Мужчина обессилен, но жив - и это главное.

Спасателям очень помогла красная куртка, в котором был старичок. Будь он в камуфляже, поиски бы усложнились.

Прямо сейчас добровольцы выносят его из леса. Дедушку уже ждут медицинские работники.

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