25 июня скончалась бывший заместитель главврача по лечебной работе БУЗ УР «РДКБ МЗ Удмуртии» Степанова Надежда

Прощание с Надеждой Макаровной состоится 27 июня в 13:00. Фото: архив

25 июня скончалась Степанова Надежда Макаровна, заместитель главного врача по лечебной работе БУЗ УР Республиканской детской клинической больницы. Свою должность она занимала с 1984 по 2007 год.

Прощание с Надеждой Макаровной состоится 27 июня в 13:00 по адресу: Ижевск, ул. Буммашевская, д.7/3.

Редакция выражает свои соболезнования родным и близким Надежды Макаровны.

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