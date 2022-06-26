25 июня скончалась бывший заместитель главврача по лечебной работе БУЗ УР «РДКБ МЗ Удмуртии» Степанова Надежда

Прощание с Надеждой Макаровной состоится 27 июня в 13:00. Фото: архив
25 июня скончалась Степанова Надежда Макаровна, заместитель главного врача по лечебной работе БУЗ УР Республиканской детской клинической больницы. Свою должность она занимала с 1984 по 2007 год.
Прощание с Надеждой Макаровной состоится 27 июня в 13:00 по адресу: Ижевск, ул. Буммашевская, д.7/3.
Редакция выражает свои соболезнования родным и близким Надежды Макаровны.
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