Гороскоп на 28 июня: Овнам стоит быть прагматичнее, а Ракам могут предложить руку и сердце

Ракам могут предложить руку и сердце Фото: Иван МАКЕЕВ

ОВЕН

Овнам очень важно быть прагматичными и тщательно продумывать каждый свой шаг. Крайне не рекомендуется брать кредиты и займы. На личном фронте все тихо

ТЕЛЕЦ

К сожалению, возникнет множество поводов для грусти. Сегодня нельзя отказываться от помощи родных и близких людей. По возможности лучше сидеть дома.

БЛИЗНЕЦЫ

Велик риск попасть в зависимость от более влиятельного партнера. Учитывайте это при заключении любых союзов – даже ситуативных.

РАК

Возможны приятные сюрпризы на личном фронте, вплоть до предложения руки и сердца. Звезды советуют выбирать слова при общении с начальством.

ЛЕВ

Вы легко найдете общий язык с самыми разными людьми. Идеальный день, чтобы научиться чему-то новому. Не бойтесь рисковать.

ДЕВА

Первая половина дня будет тихой и спокойной, а вот вторая заставит вас понервничать. Вероятны денежные поступления из неожиданных источников.

ВЕСЫ

День пролетит очень быстро, но запомнится вам надолго – и с положительной стороны, и с отрицательной. Будьте готовы к тому, что придется заниматься решением сразу нескольких задач одновременно.

СКОРПИОН

Вы будете пользоваться популярностью у представителей противоположного пола. Одиноких Скорпионов могут неожиданно пригласить на свидание (впрочем, и не одиноких тоже).

СТРЕЛЕЦ

Очень многое будет зависеть от вашей смелости и решительности. Не бойтесь отстаивать свою точку зрения – и тогда день пройдет просто прекрасно. Вечером вам поступит хорошее известие откуда-то издалека.

КОЗЕРОГИ

День идеально подходит для занятий спортом и любой физической активности. Не стесняйтесь проявлять инициативу на личном фонте.

ВОДОЛЕЙ

Сегодня вас очень легко вывести из равновесия. Держите себя в руках и не реагируйте на язвительные комментарии окружающих.

РЫБЫ

На работе все будет просто прекрасно, чего не скажешь о личной жизни. Звезды подарят вам возможность реализации самых сокровенных мечтаний, однако для этого придется сильно рискнуть.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».