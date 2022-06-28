Гороскоп на 29 июня: Тельцам нельзя напрягаться, а Стрельцам стоит прислушаться к интуиции

Астропрогноз для всех знаков на завтра Фото: Архив КП

ОВЕН

Не раз придется проявить лидерские качества. Сегодня как никогда важны смелость и решительность. На вас ляжет бремя защитника слабых и немощных, хотите вы того или нет.

ТЕЛЕЦ

Сегодня вам противопоказано напрягаться – как физически, так морально. Позвольте себе как следует отдохнуть

БЛИЗНЕЦЫ

К сожалению, рассчитывать можно только и исключительно на себя. Откажитесь от решений, в которых вы до конца не уверены. Крайне не рекомендуется опаздывать куда бы то ни было

РАК

Не торопите события. Все придет, но не сразу. Звезды рекомендуют отказаться от дальних поездок.

ЛЕВ

Выключите гордость и не отказывайтесь от посторонней помощи. Проблемы, с которыми вы столкнулись, невозможно решить в одиночку.

ДЕВА

Все важные дела рекомендуется закончить до обеда – во второй половине дня вам будет не до них. Будьте осторожны во всем, что касается финансов.

ВЕСЫ

Обратите внимание на свое здоровье. Возможно, стоит провести комплексное обследование. Если вы давно мечтали поэкспериментировать над внешностью - сейчас самое время.

СКОРПИОН

Найти общий язык с окружающими будет нелегко, но звезды крайне не советуют замыкаться в себе. Жизнь проверит вашу способность работать в команде.

СТРЕЛЕЦ

Слушайте свою интуицию и не бойтесь импровизировать. Звезды намекают на начало бурного и не особенно продолжительного романа.

КОЗЕРОГИ

Не опускайте руки - до заветной цели осталось совсем чуть-чуть. День идеально подходит для восстановления разрушенных связей. Будьте смелее и решительнее.

ВОДОЛЕЙ

Сегодня вы очень легко поддаетесь чужому влиянию. Этим обязательно воспользуются недоброжелатели. Включите критическое мышление и не позволяйте на себе ездить.

РЫБЫ

Придется пожинать плоды собственной беспечности. Стоит извлечь из этого урок и впредь быть хотя бы немного серьезнее.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Гороскоп на неделю с 27 июня по 3 июля: Львов ждут горячие поцелуи, Весы могут оказаться в полиции, а Раков ждет неожиданное пополнение