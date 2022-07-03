Один человек погиб при опрокидывании автомобиля на трассе в Удмуртии

ДТП произошло на 31-м километре автодороги Баграш-Бигра – Иваново-СамарскоеФото: vk.com/psch37

Накануне, 2 июля, на 31-м километре автодороги Баграш-Бигра – Иваново-Самарское в Малопургинском районе Удмуртии произошла дорожная авария со смертельным исходом. Как сообщает Пожарно-спасательная часть № 37, около 20:17 автомобиль Lada вылетел в кювет и опрокинулся.

Фото: vk.com/psch37

«Производилась деблокировка пострадавших. В результате ДТП двое пострадало, один из них погиб», – говорится в сообщении.

Фото: vk.com/psch37

Причины ДТП устанавливаются.

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