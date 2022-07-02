Водитель в Ижевске сбил велосипедиста и 9-летнего мальчика на пешеходном переходе

После оказания медпомощи им рекомендовали амбулаторное лечение. Фото: пресс-служба МВД по республике

В столице Удмуртии 1 июля около 16:30 напротив дома №112 по ул. Ленина произошла дорожная авария. Как сообщает пресс-служба МВД по республике в Telegram, 32-летний водитель "ИЖ-27175"сбил 44-летнего мужчину и девятилетнего мальчика.

Отец с сыном пересекали проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу не спешившись. Отмечается, что при столкновении велосипед мужчины отбросило на стоящий Ford Focus.

В результате ДТП велосипедисты получили травмы различной степени тяжести, им рекомендовали амбулаторное лечение. По факту аварии проводится проверка.

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