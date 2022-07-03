Реконструкцию набережной Ижевского пруда могут завершить к 2027 году

Проект реконструкции участка набережной пруда в Ижевске от эспланады до реки Подборенки планируют подготовить до конца 2023 года Фото: Константин ИВШИН

Проект реконструкции участка набережной пруда в Ижевске от эспланады до реки Подборенки планируют подготовить до конца 2023 года, заявил глава Удмуртии Александр Бречалов.

«В планах – подготовить проект до конца 2023 года, зайти в федеральную адресную программу и к 2025 году выполнить работы на этом участке», – завил он (цитата по пресс-службе главы и правительства республики.

Отмечается, что второй участок, который начинается от Подборенки и включает в себя городской пляж, намного сложнее ввиду своей масштабности и отсутствия берегового укрепления, поэтому для начала необходимо понять, возможна ли его реконструкция, а далее двигаться по плану, включающему в себя проект и выполнение работ. По оценке главы региона, работы реально завершить к 2027 году.

К вопросу развития набережной подключилось архитектурное сообщество республики. Так, региональное отделение союза архитекторов России выступило с инициативой разработать проект планировки территории, включающей в себя зону набережной.

В сентябре будет представлен готовый мастер-план. В процессе разработки документ будет обсуждаться с жителями города и профессиональным сообществом и лишь после одобрения участниками процесса ляжет в основу проекта планировки территории набережной.

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