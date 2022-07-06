Новорожденных в Удмуртии теперь можно зарегистрировать в режиме онлайн

В Удмуртии начал работать сервис «Рождение ребенка» - с его помощью можно зарегистрировать новорожденного и дать ребенку имя, не посещая отдел ЗАГС Фото: Алексей ФОКИН

В Удмуртии начал работать сервис «Рождение ребенка». С его помощью можно зарегистрировать новорожденного и дать ребенку имя, не посещая отдел ЗАГС. Для того, чтобы воспользоваться услугой, необходимо иметь авторизацию на Госуслугах и сообщить о желании оформить электронные документы персоналу роддома.

«Медицинское свидетельство поступит в личный кабинет заявительницы на портале Госуслуг. Данные этого свидетельства и цифрового профиля мамы автоматически подтянутся в заявление о рождении. Само заявление заполняют родители, где указывают выбранное для малыша имя. Дальше работает система. Органы ЗАГС регистрируют рождение, а в личный кабинет родителей приходит уведомление о готовности свидетельства», – рассказала председатель Комитета по делам ЗАГС при правительстве Удмуртии Людмила Попова.

Бумажный экземпляр свидетельства можно будет забрать в любой удобный день, указанный в заявлении. По возможности органы ЗАГС могут привезти его прямо в роддом.

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