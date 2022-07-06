Грозы ожидаются в Удмуртии днем 7 июля

Днем 7 июля местами по Удмуртии ожидаются грозы
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Днем 7 июля местами по Удмуртии ожидаются грозы. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по дела ГО и ЧС республики со ссылкой на пресс-службу регионального гидрометцентра.
Жителей призывают учитывать погодные условия.
Напомним, для вызова экстренных служб необходимо обращаться по номеру 112.
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