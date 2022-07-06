В зоопарке Ижевска родился олененок

В Государственном зоопарке Удмуртии пополнение - в семействе пятнистых оленей появился малыш Фото: Государственный зоопарк Удмуртии

В Государственном зоопарке Удмуртии пополнение - в семействе пятнистых оленей появился малыш. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

«Малышку назвали Амая! Сейчас она постоянно находится рядом со своей мамой и никуда от нее не отходит», — говорится в сообщении.

Отмечается, что олененок чувствует себя хорошо и много времени проводит на свежем воздухе. Посетителей приглашают познакомиться с Амаей вживую

Напомним, 7 мая в Ижевском зоопарке родился черный ягуар по кличке Нуар.

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