30-градусная жара и грозы ожидаются в Ижевске 7 июля

Осадков не ожидается
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Днем 7 июля в Ижевске ожидаются 28-30 °С и переменная облачность. Об этом сообщает пресс-служба гидрометцентра Удмуртии.
Осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, 4-9 м/с.
Напомним, местами на территории Удмуртии возможны грозы.
По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление составит 755 мм рт. ст. Влажность воздуха утром около 65%, днем 45%, вечером 61%. Магнитное поле спокойное.
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