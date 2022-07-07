30-градусная жара и грозы ожидаются в Ижевске 7 июля

Осадков не ожидается Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Днем 7 июля в Ижевске ожидаются 28-30 °С и переменная облачность. Об этом сообщает пресс-служба гидрометцентра Удмуртии.

Осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, 4-9 м/с.

Напомним, местами на территории Удмуртии возможны грозы.

По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление составит 755 мм рт. ст. Влажность воздуха утром около 65%, днем 45%, вечером 61%. Магнитное поле спокойное.

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