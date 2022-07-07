Самая большая в Ижевске песочница появится в парке Космонавтов

Открыть песочницу планируют в августе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В парке Космонавтов в Ижевске на месте аварийной детской площадки появится огромная песочница. Как сообщает пресс-служба администрации города, установленный в 2008 году фондом «Обнаженные сердца» детский городок не прошел проверку на безопасность.

«Аварийные конструкции решено демонтировать, а на месте детской площадки организовать самую большую в городе песочницу. Это будет не только объект для повседневных игр, но и место для проведения конкурсов песчаных скульптур», — говорится в сообщении.

Открыть песочницу планируют в августе. На время демонтажа и строительных работ территория площадки будет закрыта для посещения.

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